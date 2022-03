Frühlingserwachen: Da regt sich was im Zoo

Insgesamt leben rund 700 Tiere in Herbstein, von Löwen und Wölfen bis zu Affen, Faultieren und Zebras, Kängurus, Emus und Bären. Besucher dürfen nicht nur eigene Vierbeiner mitbringen, sondern sich samt Hund auch auf Spürnasen-Krimitour begeben: Der erste Termin ist bereits am Sonntag. Im Vorjahr kamen übrigens exakt 247.026 Gäste in den Zoo.

Angeboten werden mit Saisonstart auch wieder die kommentierten Fütterungen direkt bei den Gehegen. Dafür braucht es ordentlich Material: Im Vorjahr wurden in Herberstein unter anderem 85.190 Kilogramm Heu, 23.170 Kilogramm Karotten und 22.075 Stück Äpfel verfüttert.