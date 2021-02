Frischer Fisch auf dem Fastentisch

Omega-3-Fettsäuren

Zusätzlich zu Corona haben aber vor allem die Karpfenzüchter noch mit anderen Problemen zu kämpfen: mit Fischottern, Reihern und Kormoranen. Denn im Gegensatz zu kleineren Forellenteichen könne man laut Bültermann-Igler große Karpfenteiche nur beschränkt mit Umzäunungen und Abdeckungen schützen.

Umso mehr freue man sich über neue Unternehmergeister, die in das Fischgeschäft einsteigen, um den Selbstversorgungsgrad weiter auszubauen. So hat sich die Fischproduktion in sogenannten Warmwasserkreislaufanlagen als zukunftsträchtig erwiesen: Dabei werden Fische in Wasserbecken in Hallen oder alten Stallungen untergebracht. Vor allem Welse – „der neue Trendfisch“, so Grabmayr – werden so gezüchtet.

Egal welcher regionale Fisch: Dem Körper tut er jedenfalls gut, enthält Fisch doch gesunde Omega-3-Fettsäuren. Während pflanzliche Omega-3-Fettsäuren im Körper erst umgewandelt werden müssen, stehen jene des Fisches dem Körper gleich zur Verfügung.