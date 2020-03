Florian Holzers Top5: Fisch-Restaurants am Land

1 BOOTSHAUS

Das derzeit wahrscheinlich beste Fisch-Restaurant des Landes. Küchenchef Lukas Nagl bereitet ausschließlich Fisch aus Traun- und Mondsee zu, da dafür alles, was er bekommt. Ganz große Kreativität, ganz großer Geschmack – zwei Wochen muss man noch warten!



4801 Traunkirchen, Klosterpl. 4,

Tel: 07617/22 16,

ab 27.3. Sa, So, Fei 12-14, Do-Mo 18-21,

www.dastraunsee.at/kulinarik/restaurant-bootshaus/



2 SICHER

Michael Sicher zählt zu den Pionieren der Zubereitung von Süßwasserfisch auf höchstem Genuss- und Kreativitätsniveau. Die Fische stammen fast gänzlich aus eigener Zucht, absolutes Highlight ist natürlich immer der Saiblings-Kaviar, kaum besser zu bekommen.



9121 Tainach, Mühlenweg 2,

Tel: 04239/26 38,

ab 9.4. Mi-Sa 11.30-14, 18-21.30,

www.sicherrestaurant.at



3 WINKLER

Drei Köstlichkeiten gelten in diesem ebenso traditionsreichen wie gutbürgerlichen Restaurant am Wallersee als die absoluten Spezialitäten: die Schnecken nach Haus-Rezeptur, die Flusskrebse aus regionaler Zucht und die im Ganzen zubereiteten Fische aus dem Wallersee.



5202 Neumarkt/ Wallersee, Uferstr. 32,

Tel: 06216/52 70,

Do-Di 12.30-14, 18-20.30,

www.seehotel.at



4 KULMER

Einst war die Forelle ein seltener Luxus-Schmaus, heute ist sie kulinarischer Alltag. Hier wird sie nicht nur gezüchtet, sondern in allen nur möglichen Varianten zubereitet, sowohl traditionell (blau, gebraten, geräuchert) als auch „modern“ als Sushi, Sashimi und Carpaccio.



8190 Haslau bei Birkfeld Nr. 63,

Tel: 03174/44 630,

Mi-Sa 11-20, So 11-19,

www.kulmer-fisch.at



5 MÜHLSTEINSTUBE

Mit dem Gut Dornau, einer der renommiertesten Fischzuchten des Landes als Nachbarn kann das für ein Lokal nicht folgenlos bleiben: Das urgemütliche Lokal in einer ehemaligen Mühle serviert Forelle, Saibling Karpfen und Wels traditionell oder mit kreativem Witz.



2544 Leobersdorf, Dornau 3,

Tel: 0664/860 15 37,

Do 17-20, Fr, Sa 11.30-20, So 11.30-15,

www.muehsteinstube.at



florian.holzer@kurier.at