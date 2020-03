Fisch als Chance für junge Bauern

In den Voralpen knüpft die Initiative der Agrarschule Hohenlehen jedenfalls an eine lange Tradition an. Stifte und Klöster, aber auch Bauern unterhielten in der Region beachtliche Teichwirtschaften.

Die Zuchtanlage in der LFS Hohenlehen ist jedenfalls nicht für kommerzielle Zwecke ausgelegt. Die neu gefasste Eigenquelle im Hohenlehner Schlossgraben versorgt insgesamt vier Becken mit 190 Kubikmeter Frischwasser. Damit ist die Anlage auf eine maximale Jahresproduktion von 2.000 Kilogramm ausgelegt. Der Besatz besteht aus Bach- und Regenbogenforellen, Saiblingen und Alpenlachs. Im alten Schlossteich halten die Hohenlehner dazu auch noch Störe. Das schon vorhandene Wissen um die Fischerei besserte die zuständige Lehrercrew in Bildungseinrichtungen für Fischereiwirtschaft in Mondsee und im von Wissenschaftern geführten Wasser-Cluster in Lunz am See auf.