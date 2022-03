Fridays For Future ruft für 25. März zu weltweiten Klima-Protesten auf

Am kommenden Freitag soll es erneut weltweite Proteste für den Klimaschutz geben. In Österreich soll es unter anderem in Wien, Graz, Salzburg, St. Pölten und vielen weiteren Städten Aktionen geben. Laut der Bewegung Fridays For Future steht der weltweite Klimastreik ganz im Motto „People not Profit“.