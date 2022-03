Fridays for Future: Klimademos in ganz Österreich

Diesmal demonstrieren die Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays For Future (FFF) nicht nur für die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels, sondern auch in Solidarität mit der Ukraine. Bereits um 10.30 Uhr ging es ganz im Westen los: In Bregenz zogen rund 300 Personen, vor allem Jugendliche, unter Parolen wie „Hoch mit dem Klimaschutz, runter mit der Hitze“ und „Climate justice now“ durch die Innenstadt bis vor das Vorarlberger Landhaus.

Man verlange von der Politik, endlich das Klimaversprechen von Paris 2015 und Glasgow 2021 umzusetzen. Seit dem letzten weltweiten Klimastreik hätten sich die Dinge bewegt, aber nicht grundlegend geändert. Das 1,5 -Grad-Ziel liege noch in weiter Ferne, so Johannes Hartmann von „Fridays for Future Vorarlberg“ bei der anschließenden Kundgebung mit Reden und Musik.