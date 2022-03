Fridays for Future laden am Freitag wieder zum Klimastreik

Auch in den anderen Bundesländern wird wieder für den Klimaschutz auf die Straße gegangen. In Graz startet der Klimastreik etwa um 12 Uhr am Tummelplatz, in Linz um 12.45 Uhr beim Lentos, in Salzburg 15 Uhr am Hauptbahnhof oder in Innsbruck um 13 Uhr am Marktplatz.

Diesmal werden die Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays For Future (FFF) nicht nur für die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels, sondern auch in Solidarität mit der Ukraine demonstrieren. Und schon zum vierten Mal wird ein österreichisches Klimaschutzgesetz gefordert, denn "seit 450 Tagen gibt es so keine Klimaziele", erinnerte Daniel Shams von FFF Austria im Voraus.

Als dritter Punkt steht beim Klimastreik unter dem Motto "#PeopleNotProfit" die soziale Gerechtigkeit auf der Agenda.

Die Teilnehmenden können mit frühlingshaften Temperaturen nahe 20 Grad Celsius rechnen und werden gebeten, eine FFP2-Maske aufzusetzen.

Impfgegner-Autokorso in Linz untersagt

In Linz wurde wegen des Klimastreiks einen Autokorso von Impfgegnern von der Polizei nicht bewilligt, sagte Polizeisprecher David Furtner. In einer Stadt einer Größe wie Linz sei dies nicht vertretbar, zumal sich die Demonstrationen auch zum Teil örtlich überschnitten hätten.

Furtner betonte, dass grundsätzlich über jede Genehmigung einzeln entschieden werde. Hätten die Organisatoren ihre Kundgebung etwa zu einer anderen Uhrzeit, z.B. um 19 Uhr angemeldet, hätte man kein Problem gesehen. Doch mit zwei nahezu parallel stattfindenden Veranstaltungen sei "das Wohl der Allgemeinheit" nicht mehr gesichert.