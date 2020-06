Fremdenführer wollen wieder auf Touren kommen

Spezialtouren in Österreich

Viele Austria Guides haben sich für den Aktionstag am Feiertag ein spezielles Programm (www.wko.at/stmk/ aktionstag )einfallen lassen. Das Angebot ist bunt, hier ein Auszug.

Steiermark: In Graz gibt es zusätzlich zu den Klassikern Altstadt und Schloss Eggenberg die Führung „Zwischen Lend und Gries: Unterwegs in der Murvorstadt“. Die einst verruchten Viertel bergen Geheimnisse wie etwa die Glocke eines k. u. k. Schlachtschiffs oder die kleinste Kirchenmaus.

Kärnten: Die Kenner von Klagenfurt machen es spannend. „Von Gaunern, Mördern und leichten Mädchen“ oder „Ärzte, Bader, Totenknechte“ zeigen eine ganz andere Seite der Landeshauptstadt. Die Kostümführung „500 Jahre Klagenfurt“ soll die Teilnehmer in andere Zeiten versetzen.



Oberösterreich: In Linz gibt es allerlei „Rund um das Landhaus“ zu sehen, auch dem „Jüdischen Leben“ in der Stadt wird nachgespürt. Bad Ischl folgt dagegen den Spuren, die „150 Jahre Franz Lehar“ hinterlassen haben. In Freistadt geht es dagegen auch um Kulinarik: Die „Bier.Kult!Tour“ verspricht Wissenswertes zum Bier - und Kostproben.