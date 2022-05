Freitag, der 13.: Seit Jahrhunderten ein Tag zum Schaudern

Kurioserweise passieren an einem Freitag mit der Kalenderzahl 13 aber weniger Unfälle als an anderen Tagen. Studien belegten, dass es an diesen Tagen zu deutlich weniger Unfällen kommt, auch im Straßenverkehr. Laut Experten ist das Sicherheitsbewusstsein an den Unglückstagen nämlich besonders hoch.

In schlechter Erinnerung hat die Finanzwelt das Datum: Der Kurssturz an der Berliner Börse im Jahr 1927 ereignete sich an einem Freitag, dem 13. Und auch ansonsten brachten Freitage den Börsen im Laufe der Geschichte wenig Glück, dafür umso mehr Pleiten und Börsen-Zusammenbrüche. Dass diese Tage ein Unglückstag für alle Anleger sind, ist aber schon seit Jahrhunderten bekannt.