Frauenleiche in Tiroler Keller entdeckt: Landeskriminalamt ermittelt

Wie Tirols Landespolizeidirektor Edelbert Kohler Donnerstagmittag am Rande einer Pressekonferenz in Innsbruck mitteilte, wurde eine tote Frau im Tiroler Kaiserwinkel entdeckt. Sie sei "nicht auf natürliche Weise ums Leben gekommen".

Die Leiche wurde am Donnerstagvormittag in einem Kellerabteil in Kössen (Bezirk Kitzbühel) gefunden. Das Landeskriminalamt ermittelt derzeit in alle Richtungen, geht aber von Fremdeinwirkung aus. Die Spurensicherung ist vor Ort. Weitere Informationen soll es im Laufe des frühen Nachmittags geben.

Wir halten Sie auf dem Laufenden.