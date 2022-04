Frau in Vorarlberger Schlucht tot aufgefunden

Eine 35-jährige Frau ist Samstagvormittag in der Örflaschlucht in Götzis (Bezirk Feldkirch) tot aufgefunden worden. Eine Polizeisprecherin bestätigte der APA einen Bericht des ORF Vorarlberg. Die Frau soll dort mit zwei Freunden zum Wandern und Klettern in unwegsamem Gelände unterwegs gewesen sein, hieß es in dem Bericht unter Berufung auf die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (RFL). Die genauen Umstände des Todes bzw. Unfallhergangs waren vorerst unklar.

Die Gruppe soll sich in der Schlucht getrennt haben. Als die beiden Freunde die Frau nicht mehr finden konnten, begannen sie zunächst auf eigene Faust nach ihr zu suchen. In der Früh verständigten sie schließlich die Einsatzkräfte. Nach rund drei Stunden wurde die Frau aufgefunden. Die Bergung der Leiche war Samstagmittag noch im Gange.