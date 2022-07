Frau in Vorarlberg missbraucht: Fünf Verdächtige in Untersuchungshaft

Vertuschungsvorwurf

Über den Vorfall wurde zunächst nichts bekannt. Den von dem Onlinemedium erhobenen und von der FPÖ Vorarlberg aufgenommenen Vorwurf der Vertuschung weist die Landespolizeidirektion Vorarlberg auf KURIER-Anfrage zurück.

„Die Polizei hat natürlich kein Interesse daran, irgendetwas, das passiert ist, zu vertuschen“, so ein Sprecher der Landespolizeidirektion. Die sei über den konkreten Fall selbst nicht informiert worden. Denn die zuständige Polizeiinspektion habe zunächst selbst nicht gewusst, ob an den Vorwürfen, die „schwammig und verworren“ gewesen seien, etwas dran ist.

Deshalb sei der Fall in den täglichen Berichten an die Landespolizeidirektion nicht enthalten gewesen. Die Polizeiinspektion habe aber den Sachverhalt bearbeitet und direkt an die Staatsanwaltschaft einen Bericht erstellt, so der Polizeisprecher, der meint: „Der Verdacht hat sich offenbar erhärtet, weshalb es zu den Festnahmen gekommen ist.“ Die sollen am Sonntag und Montag erfolgt sein.