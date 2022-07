Firmengebäude in Vorarlberg geriet in Brand, Personen evakuiert

In Lauterach in Vorarlberg (Bezirk Bregenz) ist am späten Samstagabend ein Firmengebäude aus vorerst unbekannter Ursache in Brand geraten. Das Feuer brach an der westlichen Außenfassade aus, beim Eintreffen der Feuerwehr standen die Fassade und ein Teil des Gebäudedaches in Brand. Da ein Übergreifen auf angrenzende Mehrparteienhäuser nicht auszuschließen war, wurden Bewohner vorübergehend evakuiert, berichtete die Polizei.

Die Feuerwehr brachte die Flammen schließlich unter Kontrolle, nach mehr als einer Stunde wurde "Brand aus" gegeben. Die Mehrparteienhäuser wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Alle Bewohner konnten zurück in ihre Wohnungen, hieß es. Am Firmengebäude entstand Sachschaden in unbekannter Höhe an der Außenfassade, am Dach und an vor dem Haus gelagerten Materialien.

Verletzt wurde niemand. 81 Feuerwehrleute mit 13 Fahrzeugen waren ebenso im Einsatz wie 17 Sanitäter mit fünf Wagen sowie vier Polizeistreifen mit acht Polizistinnen und Polizisten.