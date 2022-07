74-Jähriger bei Bergtour in Tirol tödlich verunglückt

Ein 74-jähriger Deutscher verunglückte am Dienstag auf dem Weg zur Dremelspitze bei Zams (Bezirk Landeck) in Tirol tödlich: Laut Polizei überquerte der Mann in Begleitung eines 22-jährigen Deutschen eine Rinne knapp unterhalb des Gipfels, als sich lockeres Gestein löste. Der Bergsteiger konnte sich nicht mehr halten und stürzte rund 30 Meter über steiles Gelände ab. Er starb an der Unglücksstelle.

Der Begleiter wurde mit dem Notarzthubschrauber zu Tal gebracht und vom Kriseninterventionsteam betreut.