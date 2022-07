80-Meter-Absturz endete für Wanderin in Ebensee glimpflich

Eine Frau stürzte am Samstag in Ebensee (Bezirk Gmunden) 80 Meter über steiles Waldgelände ab und überlebte: Sie erlitt eine Gehirnerschütterung und Prellungen. Die Wanderin wurde mit einem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Auf einer Tour im Gebiet der Gassel-Tropfsteinhöhle war die Frau auf einer steilen Böschung ausgerutscht, über einen etwa 80 Meter langen Abhang in die Tiefe gestürzt und in einem Graben liegen geblieben. Der von ihren Begleitern alarmierte Wirt der nahe gelegenen Gasselhütte seilte sich zu der Verletzten ab und übernahm die Erstversorgung. Gegenüber dem ORF sprach Lorenz Tragatschnig, Einsatzleiter der Bergrettung Ebensee, angesichts des Unfallhergangs von "Riesenglück" für die verunglückte Wanderin.