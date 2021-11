Frau in Tirol lebensgefährlich verletzt: Lebensgefährte festgenommen

Am gestrigen Morgen wurde die Rettung in die Amraser Straße in Innsbruck gerufen. Die Einsatzkräfte fanden eine Frau mit schweren Verletztungen, vor allem im Gesicht, vor. Weil diese so schwer waren, wurde auch die Polizei alarmiert.

Gewaltverbrechen

Da der ebenfalls anwesende Lebensgefährte der Frau die Entstehung der Verletzungen laut Informationen der Polizei nicht glaubwürdig erklären konnte, sei nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem Gewaltverbrechen auszugehen. Der 34-Jährige behauptete in seiner Einvernahme, dass die Verletzungen durch einen Sturz verursacht worden seien, sagte LKA-Ermittler Gert Hoffmann der APA. Diese Erklärung sei aber nicht „in Einklang zu bringen mit dem Verletzungsbild“.

Der Mann, ein 34-jähriger Österreicher, wurde an Ort und Stelle festgenommen. Die lebensgefährlich verletzte Frau wurde mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Der Mann ist derzeit noch in Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen laufen.