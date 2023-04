Frau bei Lawinenabgang in Tirol teilweise verschüttet

Eine 30-jährige Polin wurde am Ostersonntag bei einem Lawinenabgang im freien Skiraum am Tiefenbachgletscher in Sölden im Tiroler Ötztal bis zur Hüfte verschüttet und verletzt. Die Frau war in einen 35 Grad steilen Osthang eingefahren, als sich oberhalb der Skifahrerin eine Triebschneelawine löste und sie mitriss, informierte die Polizei.