Franz Viehböck: "Man sieht, wie verletzlich die Erde ist"

Wie fühlt sich die Schwerelosigkeit an?

Extrem cool. Man braucht fast keine Kraft, man muss sich nur leicht abstoßen und schwebt herum. Diesen Zustand kann man auf der Erde so auch nicht simulieren. Wir haben sogar ein bisschen Ball gespielt, aber mit Vorsicht. Wenn einem der Ball auskommt, könnte er ja etwas ruinieren. Es gibt gefriergetrocknete Nahrung. Und geschlafen haben wir in Schlafsäcken, die angehängt waren, damit sie nicht herumschweben. Übel war mir nicht, aber ich hatte etwas Kopfschmerzen, weil das ganze Blut in den Kopf geht.

Kurz nach dem Start ins Weltall am 2. Oktober 1991 kam Tochter Carina zur Welt. Wurde das an Bord der Rakete gefeiert?

Eine Bar gibt es dort oben natürlich nicht. Aber viele Crews nehmen ein gewisses Quantum Alkohol mit an Bord. Die Behälter haben aber nur die Größe einer Augentropfenflasche oder einer kleinen Zahnpastatube, so in der Dimension. Da kann man anstoßen, aber das hat natürlich nur symbolischen Charakter. Cognac schmeckt in der Höhe übrigens besser als Wodka.