FPÖ-Landeshauptmann-Stellvertreter fehlt bei Sicherheitsgipfel

Steinerner Saal, Landhaus Oberösterreich. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) hat wegen der Verhaftungen und riesigen Waffenfunden in der rechtsextremen Szene in der Vorwoche, das meiste davon in Oberösterreich, den Landesicherheitsrat einberufen.

Neben dem oö. Polizeichef Andreas Pils und den anderen Blaulichtorganisationen sind die Sicherheitssprecher der Landtagsparteien, sowie Behördenleiter Teil dieses Gremiums. Gleich vorweg: Der Freiheitliche Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner hatte keine Zeit für den Termin.

