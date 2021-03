"Fotovoltaik ist eine sexy Technologie“

Immer mehr Anlagen

So finden sich Fotovoltaik-Anlagen mittlerweile auf großen wie auch auf kleinen Flächen: Das Grazer Start-up Efficient Energy Technology, kurz EET, entwickelte etwa Balkonpaneele für den Normalverbraucher, inklusive Speicher zum Einstecken in der Steckdose. In Salzburg wiederum ging erst vergangene Woche der erste energieautarke ÖAMTC-Stützpunkt Österreichs in Betrieb – mithilfe von 75 Fotovoltaik-Paneelen. Und auch die Firma Atomic aus Altenmarkt setzt auf Sonnenenergie: 314 Fotovoltaik-Paneele liefern dem Skihersteller nachhaltigen Strom. Nun sind eben in OÖ öffentliche Gebäude wie Spitäler an der Reihe.

Die Anwendungsfelder sind also groß. Wichtig ist aber die Ausrichtung: „Nicht jede Fläche eignet sich. Sie soll zum Beispiel nicht beschattet sein“, sagt Bachhiesl. Auch Nachteile gebe es: „In der Herstellung sind sie sehr energieintensiv. Da wird sich noch vieles tun.“ Um den gewonnen Strom optimal zu nützen, sollte man ihn zudem dann verbrauchen, wenn die Sonne scheint. „In der Praxis achtet aber wohl keiner darauf, dass er bei Sonnenschein den Geschirrspüler einschalten sollte.“