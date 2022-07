Fotograf zeigt österreichischen Nachthimmel - ein ganzes Jahr lang

Ein Blick in den Himmel in einer sternenklaren Nacht ist vermutlich für viele in der aktuellen Zeit die einzige Möglichkeit, dem Alltagsstress etwas zu entfliehen. Genau das hat auch Fotograf Manuel Kleinburger gemacht und zwar ein ganzes Jahr lang. Der Astrofotograf hat sich jede klare Nacht im vergangenen Jahr auf den Weg gemacht, den heimischen Sternenhimmel in einem der dunkelsten Gebiete des Landes zu fotografieren.

Daraus entstanden ist das Projekt "Noctis Austria". Für Kleinburger ist das Projekt vor allem auch eine Möglichkeit zu zeigen, welchen Kampf gegen die Zeit man führen muss. "Wenn ich die Milchstraße, ferne Galaxien oder den Mond fotografiere, ist das immer ein Kampf gegen die Zeit, denn durch die Erdrotation bewegen sich diese Objekte am Himmel. Noctis Austria hat das Ziel, diese Dynamik am Nachthimmel sichtbar zu machen. Die für uns nicht erkennbare Bewegung der Sterne wird durch das beschleunigte Abspielen von tausenden Fotos sichtbar. Aber auch Bewegungsabläufe wie Wolken oder ein Sonnenuntergang werden lebendig", so Kleinburger.