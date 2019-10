For Forest: Kommen Bäume aus dem Stadionwald nach NÖ?

Ein Bild ging um die Welt: so lautet das Zwischenfazit einer von der Stadt Klagenfurt in Auftrag gegebenen Medienresonanzanalyse, die am Montag präsentiert wurde. So raschelte der Stadionwald vor allem international durch die Gazetten.

Unabhängig von der positiven Medienbilanz hält sich ein hartnäckiges Gerücht: Der Wald im Stadion soll nicht wie bisher geplant in Klagenfurt seine Wurzel schlagen, sondern in Niederösterreich sein neues Zuhause finden.