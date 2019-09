Burgtheater: Wörthersee Stadion wird zum Teutoburger Wald

Im Jahr 1808, als Kleist sein Drama schrieb, brannte der Kontinent: Nach der Doppelschlacht von Jena und Auerstedt brach der preußische Staat unter dem Ansturm von Napoleons Truppen zusammen. In der Ankündigung des Burgtheaters heißt es: "Kein Lichtstrahl, nirgends. Kleist schuf ein Werk, bestehend aus Hass. Um die Österreicher zu einer Allianz mit Preußen gegen Napoleon zu gewinnen, träumte Kleist von einer Uraufführung in Wien. Nach der Niederlage bei Wagram zerschlug sich dieser Wunsch nach politischer Einflussnahme. Hermann jedoch, Kleists unheimlicher Held, war geschaffen. Ein ganz neuer Führungstypus fand den Weg auf die Theaterbühne: Der Fürst der Cherusker, der den römischen Feind in die Tiefen des Teutoburger Walds lockt und vernichtend schlägt, um als Retter Germaniens gefeiert zu werden, ist ein Anti­-Humanist, der gegen jedes Menschenrecht verstößt." Und: "Hermann, der Konfliktstratege, schafft ein Klima, welches den Staat in einen permanenten Ausnahmezustand versetzt. Er versteht es, eine gemeinsame Aggression gegen den äußeren Feind zu schüren, um das Gefühl einer Nation zu schaffen."

Die Rolle des Cherusker-Fürsten Hermann übernimmt Markus Scheumann; jene der Gemahlin Thusnelda Bibiana Beglau.