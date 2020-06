Föhn fegte mit Orkanböen über Österreich

Vom äußersten Westen Österreichs bis ins östliche Flachland hat sich am Dienstag der Föhn ausgetobt. Auf den Bergen wurden wie etwa am Innsbrucker Patscherkofel mit 162 km/h Orkanböen gemessen. "Selbst in Wien gab es Föhn. Das ist äußerst selten", erklärt Clemens Teutsch-Zumtobel vom Wetterdienst Ubimet.

Bereits in der Nacht auf Dienstag forderte der Föhnsturm in Vorarlberg ein Todesopfer. Ein 44-jähriger Feuerwehrmann wurde in der Gemeinde Sonntag im Großen Walsertal von einem Wurzelstock erschlagen. Der Mann war bei Aufräumarbeiten gerade damit beschäftigt, einen vom Wind auf die Straße gestürzten Baum zu zersägen, als der Wurzelstock nachrutschte. Der Einheimische wurde unter der Last begraben und konnte nur noch tot geborgen werden.