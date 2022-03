Flugunfall mit Heißluftballon: Sechs Personen verletzt

In Radstadt im Salzburger Pongau hat sich am Samstagvormittag ein Flugunfall mit einem Heißluftballon ereignet. Der 61-jährige Pilot habe gegen 11.10 Uhr versucht, das Fluggerät in Radstadt zu landen. Dabei touchierte er mit dem Heißluftballon aufgrund des starken Windes mehrere Bäume und schlitterte einige Meter am Schneefeld entlang, bevor er nur wenige Meter vor einer Stromleitung wieder in die Luft aufstieg, teilte die Polizei am Samstagnachmittag mit.