Flughafen Schwechat: Zahlreiche Verspätungen am Mittwochnachmittag

In sozialen Medien kursierten am Mittwoch Fotos, die einen enormen Ansturm auf den Wiener Flughafen zeigten. Türkische Medien riefen dazu auf, am Nachmittag drei Stunden vor Abflug beim Airport in Schwechat zu sein. Dazu waren zahlreiche Maschinen bis zu 55 Minuten verspätet, betroffen war vor allem die AUA. Fast jeder zweite Flug in den Abendstunde hatte "delay" angeschrieben.

Flughafensprecher Peter Kleemann betonte, dass von einem Flugchaos keine Rede sein könne, alles am Flughafen laufe reibungslos. Am Nachmittag seien drei Flieger in die Türkei gleichzeitig abgefertigt worden, weshalb es Wartezeiten gab, die aber in der Hauptreisezeit vorkommen können. Eine Empfehlung des Flughafens wie heute in München, zweieinhalb Stunden früher zu kommen, gebe es nicht.

Aktuelle Verspätungen sieht Kleemann mit Verzögerungen bei anderen Flughäfen begründet. Dort verursachte Probleme hätten Auswirkungen auf die Folgeflüge. Warum gerade so viele Flüge der Austrian betroffen sind, ist unklar. Bei der Fluglinie war vorerst niemand erreichbar. Zuletzt gab es viele Flugausfälle wegen Corona.

"Bei uns läuft alles nach Plan", betont Kleemann.