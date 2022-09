Flughafen Klagenfurt: Tauziehen um Flächen spitzt sich zu

Das Tauziehen um 130 Hektar nicht betriebsnotwendige Flächen am Klagenfurter Flughafen spitzt sich zu. Mehrheitseigentümer Lilihill will die Flächen haben, bis Freitag sollten Verträge für ein Baurecht auf 99 Jahre vorgelegt werden. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) will ein solches ohne Ausschreibung an Lilihill vergeben. Doch nun gebe es weitere Interessenten, gab Landesrat Martin Gruber (ÖVP) bekannt. So könne es zu keiner Direktvergabe kommen.

Der Konflikt zwischen Mehrheitseigentümer und öffentlicher Hand war im Frühjahr eskaliert: 130 Hektar Flughafengrundstücke waren für mehr als 20 Jahren an Lilihill verpachtet worden, ohne dass Land Kärnten und Stadt Klagenfurt als Minderheitseigentümer informiert worden waren. Die Kärntner Beteiligungsverwaltung (KBV) reichte Klage gegen diese Verpachtung ein.