Flughafen Klagenfurt: Koalition uneinig, aber "nicht belastet"

Bereits in der nächsten Regierungssitzung will Gruber als zuständiger Landesrat die Call-Option einbringen, denn der Rückkauf ist letztlich eine politische Entscheidung. Somit sei bereits am 17. Mai ein Beschluss möglich, hofft er. "Es ist Zeit, einen klaren Schlusstrich zu ziehen."

Doch der SPÖ-Landeshauptmann bleibt vage, ob seine Partei in der Sitzung zustimmt. "Ich würde das einmal offen lassen." Er wolle erst Vertragsentwürfe sehen sowie Rechtsfolgenabschätzungen und "breit diskutieren", betonte Kaiser. "Was bedeutet das für den Flughafen, für die strategische Weiterentwicklung? Ich bin nicht in der Lage, diese Fragen zu beantworten."

Wie belastet ist die Koalition?

Sowohl Kaiser als auch Gruber betonten: Trotz der Diffierenzen sei die Koaltion in der Landesregierung nicht gefährdet. "Ich sehe keine gravierende Belastung, wir haben ein gutes Gesprächsklima", versicherte Gruber. Kaiser merkte an, er sehe dies ähnlch. "Was uns eint, ist nicht nur die Koalition, sondern Kärnten."

Die Grünen stehen indes ebenfalls zum Rückkauf des Areals. "Dieser Farce muss endlich ein Ende bereitet werden", forderte Landessprcherin Olga Voglauer am Dienstag. Gerhard Köfer (Team Kärnten) erneuerte seine Forderung nach einem Untersuchungsausschuss. "Die gesamte Causa Flughafen schreit nach Aufklärung." Das von seiner Partei entsandte Aufsichtsratsmitglied habe "nach bestem Wissen und Gewissen und vor allem frei" entschieden, hielt Köfer fest.