Pannen bei Flughafen-Privatisierung

Seine Pläne in diesem Zusammenhang sollte der 47-Jährige am Dienstag in Klagenfurt in der Regierungssitzung präsentieren, im Anschluss hätten die Verträge unterzeichnet werden sollen. Beide Vorhaben wurden allerdings von der Tagesordnung genommen. „Es gibt eine Verzögerung bei der Ausformulierung. Es geht um finanzielle Ausgestaltungen, wie Bilanzen, die einzubringen sind. Ich wünschte, die Feinjustierungen wären schon erledigt“, sagt Kaiser.

Zuständig für Beteiligungen ist Landesrat Martin Gruber, der gesteht, Orasch noch nicht persönlich kennengelernt zu haben. „Wir wollen jetzt nur sicher gehen, dass der Deal nicht an Kleinigkeiten scheitert“, begründet er die Verzögerungen. Orasch selbst spricht auch mit Medien nicht, lehnt Interviewwünsche stets ab.