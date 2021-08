Kommt gemeinsamer Heliport von Heer und Polizei in Kärnten?

Lange wurde spekuliert, nun zeichnet sich ab, wie es mit der Flugpolizei in Kärnten weitergehen könnte. Möglicherweise Hand in Hand mit dem Bundesheer.

Doch der Reihe nach: 2020 wurden die baufälligen Anlagen der Flugpolizei am Flughafen Klagenfurt abgerissen. Seither stehen die zwei Polizeihubschrauber, darunter einer von nur drei Flir-Hubschraubern in ganz Österreich („Forward Looking Infra Red“ – eine Infrarotkamera, die Wärmequellen lokalisieren kann), im Bundesheer-Hangar am Flughafen zur Miete. Die sechs Flugpolizisten sitzen in Containern, nicht gerade die besten Arbeitsbedingungen. Freundlich formuliert. Lange wurde überlegt, ob man eine neue Unterkunft am Flughafen errichtet, auch Gespräche mit einer Kärntner Firma sollen bereits stattgefunden haben.

Nun zeichnet sich eine andere Lösung ab.