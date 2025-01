Regionalflughäfen wollen 2025 abheben: Neue Flugziele und Umbauten

Es tut sich etwas auf den Regionalflughäfen in Österreich: Für das eben angelaufene Jahr sind neue Direktflüge zu zahlreichen Destinationen gebucht, speziell in den Sommerflugplänen tauchen neue Ziele auf.

Linz: Ein herausforderndes Jahr 2024 war für den Linz Airport herausfordernd: Ende März musste die wichtige Linienflugverbindung Linz-Frankfurt aufgrund der Rückrufaktion des US-Flugzeugmotorenherstellers Pratt & Whitney temporär ausgesetzt werden. Zudem konnten aufgrund von Flugzeugengpässen einige Zusatzflüge in der Hochsaison nicht wie im Jahr 2023 angeboten werden. Insgesamt hat der Linzer Flughafen im vergangenen Jahr 180.694 Passagiere (-22,4% im Vergleich zu 2023) abgefertigt.

Temporär keine Linz-Frankfurt-Verbindung "Das temporäre Aussetzen der Linz-Frankfurt-Verbindung war für uns ein herber Rückschlag. Zum Glück können wir Frankfurt seit Ende Oktober wieder mit drei täglichen Flügen anbieten", so Nobert Draskovits, Geschäftsführer des Linz Airport. Die Urlaubsflüge seien vom Markt gut angenommen worden, allerdings hätten Flugzeugengpässe dazu geführt, dass die Reiseveranstalter keine Zusatzkapazitäten für die Hochsaison anbieten konnten. "Durch diese Umstände mussten wir 2024 einen deutlichen Passagierrückgang hinnehmen.“ Was neu ist und sich auf die Zahlen 2025 positiv auswirken soll: Ryanair hat nun zwei wöchentliche Flügen nach London Stansted. Ab dem Sommerflugplan 2025 erweitert die Fluglinie das Programm um zwei wöchentliche Verbindungen nach Alicante und Bari.

Bei der Luftfracht rechnet der Linz Airport mit einem Gesamtaufkommen zwischen 48.000 und 49.000 Jahrestonnen. Dies würde einem Wachstum von 8 bis 10 Prozent gegenüber 2023 entsprechen. Das für den Linz Airport wesentliche Segment der geflogenen Fracht ist im abgelaufenen Jahr um 25,5% gewachsen.

© Flughafen Innsbruck/Gerhard Berger Das Wintergeschäft am Innsbrucker Flughafen läuft vielversprechend

Für den Flughafen Innsbruck war schon Anfang 2024 klar, dass das Jahr nicht einfach wird. Da wurde nämlich bekannt, dass die Landeshauptstadt von vorübergehenden Flugstreichungen ab dem zweiten Quartal betroffen sein würde. Hintergrund: Der Lufthansa fehlte es offenbar an einsatzbereiten Maschinen. Von Drehkreuz abgekoppelt Wie in Linz wurde die Anbindung an das wichtige Drehkreuz Frankfurt somit im Sommerhalbjahr komplett ausgesetzt, auf der Wien-Strecke kam es zu einer Reduktion der Flugfrequenzen. "Damit war frühzeitig absehbar, dass die Entwicklung der Passagierzahlen im Jahresverlauf rückläufig sein wird. Erfreulicherweise entwickelte sich das Gesamtjahr jedoch deutlich positiver als zunächst befürchtet", heißt es in einer Bilanz des Flughafens in der Tiroler Landeshauptstadt für 2024 am Mittwoch.

Mit 862.202 Jahrespassagieren im Linien- und Charterverkehr wurde 2024 schließlich mit einem Minus von 4,9 Prozent beendet. Vergleicht man die Zahl der Jahrespassagiere im von 2024 mit dem Rekordjahr 2019 vor Ausbruch der Pandemie, "so liegt diese noch immer um ein Viertel unter dem Niveau von 2019", heißt es. Drei neue Strecken Die laufende Wintersaison habe vielversprechend begonnen. So starteten im Dezember gleich drei neue Strecken mit drei neuen Airline-Partnern: Madrid mit Iberia, Riga mit airBaltic sowie Warschau mit LOT Polish Airlines und Austrian Airlines. Auch die Wiederaufnahme der Frankfurt-Strecke seit Ende Oktober sowie Verstärkungen von Frequenzen auf den Strecken Wien, Amsterdam, Athen, Bristol, London Heathrow, Birmingham, Brüssel und Hamburg sind deutlich positive Signale. Für den weiteren Verlauf der Wintersaison ist man daher sehr zuversichtlich.

Graz: Starkes Plus bei den Passagieren "Der Graz Airport gewinnt weiter an Höhe", freut sich indes Flughafen-Geschäftsführer Wolfgang Grimus: 819.273 Passagiere kamen 2024 am Thalerhof an oder flogen von dort ab, das sind um 11,8 Prozent mehr als 2023. Stark zugenommen hat vor allem der Charterverkehr, der Bereich wuchs um fast ein Drittel gegenüber 2023, bei den Linienflügen betrug das Plus 6,5 Prozent. "Die Zahlen zeigen eindeutig, dass die starke Reiselust im Privatbereich weiter anhält", kommentiert Grimus."

Einen Rückgang musste der Flughafen Graz aber im Frachtbereich hinnehmen: 18.674 Tonnen wurden bewegt, das sind um 3,6 Prozent weniger also noch 2023. Wohin es von Graz aus geht Im Sommerprogramm 2025 stehen einige Neuerungen an: So werden unter anderem Palermo oder Valencia erstmals direkt von Graz aus angeflogen, zusätzlich zu bisher schon bekannten Ferienflug-Destinationen wie Kos, Teneriffa oder Hurghada. Insgesamt starten vom Thalerhof auch sieben Liniendestinationen, darunter Drehkreuze wie Frankfurt oder Wien.

Salzburg: Flughafen im Aufschwung Der Flughafen in Salzburg ist auf einem Erholungskurs, denn zum Vor-Corona Bemessungsjahr 2018 fehlen nur noch rund 3,2 % der Passagiere. Salzburg ist gut in die laufende Wintersaison gestartet, die Buchungen in Salzburgs Wintersportgebieten sind laut Auskunft der Nächtigungsbetriebe sehr zufriedenstellend. Dieses positive Bild spiegelt sich auch in den Zahlen des Flughafens wider, im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2024 konnten 10,7% mehr Gäste, also 1.787.169 Passagiere, verzeichnet werden.