2021 war für die Ski-Flughäfen nahezu ein Totalabsturz

Am Flughafen Innsbruck sieht die Bilanz ebenfalls finster aus. Im gesamten ersten Halbjahr 2021 wurden dort nur 15.000 Passagiere gezählt. Das sei „normalerweise das Aufkommen an einem guten Wintersamstag“, wird auch dort ein Vergleich mit dem so wichtigen Ski-Geschäft gezogen.

„Nach dem Ausfall der Wintersaison war schon zu Beginn des Jahres klar, dass dies ein sehr schwieriges Jahr wird“, blickte Flughafen-Geschäftsführer Marco Pernetta am Donnerstag zurück. Im Ergebnis wurden im Jahr 2021 125.495 Jahrespassagiere verzeichnet. Das entspricht etwa einem Minus von knapp 90 Prozent im Vergleich zum Jahr 2019.

Der Sommer, eigentlich nicht mehr als ein Zusatzgeschäft, lief 2021 dafür besser als im Jahr zuvor. Im Herbst musste der Flughafen allerdings für vier Wochen sperren, um die Generalsanierung der Piste über die Bühne zu bringen. Und im Dezember hieß es schon wieder: Lockdown.