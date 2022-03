Flüchtlingshilfe: EU-Richtlinie gilt (fast) nur für Ukrainer

Auf Druck der Visegrad-Staaten Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn, unterstützt von Österreichs Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) gilt diese Richtlinie nur für vertriebene ukrainische Staatsangehörige, Staatsangehörige von Drittländern, die in der Ukraine internationalen Schutz genossen haben, sowie für Ukrainer, die sich vor Kriegsbeginn bereits in Österreich aufgehalten haben sowie für alle Familienangehörige. Das wurde per Umlaufbeschluss im Ministerrat so beschlossen und wird heute, Freitag, den Hauptausschuss passieren. Damit ist die Anwendung dieser Richtlinie möglich. 600 Menschen sind aktuell in Einrichtungen untergebracht, Verhandlungen mit den Ländern über Kostenersätze etc. seien im Laufen.