Flucht tut immer weh: zwei unfreiwillig aktuelle KURIER-Events

Im Anschluss an den Film kritisierte Ljiljana Radonić, eine aufstrebende Forscherin der Akademie mit eigener Fluchtbiografie (1991, nach Kriegsbeginn in Kroatien), dass man in Österreich viel zu lange wenig beigetragen hat, um die Opfer des Holocaust, ihre Familien und auch all die vertriebenen Wissenschafter zu rehabilitieren. Auch wurde bisher zu wenig getan, um die Talente jener Flüchtlinge zu fördern, die heute um Asyl in Österreich bitten.