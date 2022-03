Flucht-Serie: Volkskunde im Schlauchboot

Diskussion und Führung: Aufgrund der großen Nachfrage (die Veranstaltung am kommenden Sonntag im Volkskundemuseum Wien war binnen Stunden ausgebucht) gibt es nun einen zweiten Termin, und zwar am Sonntag, 10. April. Einlass ins Museum ab 10 Uhr. Ab 11 Uhr: Die Kuratoren Negin Rezaie und Alexander Martos im Gespräch mit KURIER-Redakteur Uwe Mauch, anschließend führen Rezaie und Martos zu den „Küsten Österreichs“ in der Dauerausstellung. Es gibt noch wenige Restplätze, der Eintritt ist frei, eine Anmeldung aber unbedingt erforderlich, und zwar hier.

Das Museum: Das Volkskundemuseum Wien befindet sich in 1080 Wien, im Gartenpalais Schönborn, Laudongasse 15 – 19. Die Öffnungszeiten: Di bis So,

10 – 17 Uhr; Do, 10 –20 Uhr. Telefon: +43 1 / 406 89 05; www.volkskundemuseum.at.