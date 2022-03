Flucht aus der Ukraine statt Rückkehr nach Hause

In einem Konvoi von vier Fahrzeugen brach die Gruppe aus Lwiw auf, über einen sicheren Korridor Richtung Przemysl in Polen. Allerdings schafften es aus dieser Gruppe nur Wenninger und Wernbachers ukrainische Frau – die drei anderen Fahrzeuge wurden gestoppt, weil sich ukrainische Männer darin befanden, die nicht mehr ausreisen durften. Emanuel Wernbacher war seiner Frau entgegengefahren und konnte sie in Tschechien in Empfang nehmen und in die Steiermark bringen. Dort war die Freude beim 6-jährigen Sohn groß, die Mama wieder in die Arme schließen zu können. Das bisherige zuhause der Wernbachers in Lwiw nutzt jetzt die Familie seiner Frau, die aus dem heiß umkämpften Kiew Hals über Kopf in die westliche Ukraine geflüchtet ist. „Es ist ein Wahnsinn, wie schnell es geht. Du wachst in der Früh auf, und dein Leben ist ein anderes“, ist Wernbacher geschockt. Mit der Familie wird ständig Kontakt gehalten, und der Sohn hat sogar täglich Online-Unterricht.