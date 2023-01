Flächenbrand unter Sessellift mit Wasser aus Schneekanonen gelöscht

Die anhaltende Trockenheit und fehlende Niederschläge machen sich auf außergewöhnliche Art und Weise bemerkbar: mit einem Brand unter einem Sessellift.

In Filzmoos im Salzburger Pongau ist am Montag gegen Mittag ein Grashang in Brand geraten. Das Feuer an der Trasse der Großbergbahn breitete sich auf eine Fläche von rund 1.000 Quadratmeter aus, konnte jedoch von der Freiwilligen Feuerwehr rasch gelöscht werden.