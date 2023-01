In Vorarlberg werden die Semesterferien verschoben

Die Semesterferien 2024 werden in Vorarlberg statt in der zweiten in der ersten Februarwoche stattfinden. Das sieht eine Verordnung von Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) vor.

Damit haben die Schülerinnen und Schüler im Ländle in der gleichen Woche wie ihre Kolleginnen und Kollegen in Wien und Niederösterreich frei - Ferienbeginn ist damit am 5. Februar (statt 12. Februar) 2024.