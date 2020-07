Flachgau: E-Bike-Fahrer nach Kollision mit Auto im Spital gestorben

Ein 59-jähriger Radfahrer ist nach einem Verkehrsunfall in Grödig (Flachgau) seinen Verletzungen in der Nacht auf heute, Freitag, im Krankenhaus erlegen. Der Pinzgauer war am Donnerstagnachmittag auf der L237 mit einem entgegenkommenden linksabbiegenden Pkw kollidiert.

Laut Polizei stürzte der Mann bei dem Zusammenstoß vom E-Bike. Er erlitt schwerste Verletzungen. Am Steuer des Autos saß eine 38-jährige Frau aus dem Flachgau. Ein Alkotest bei der Lenkerin brachte ein negatives Ergebnis. Ein Sachverständiger untersucht nun im Auftrag der Staatsanwaltschaft den genauen Unfallhergang.