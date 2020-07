Schlachthof in Bergheim: Alle Corona-Tests negativ

Die am Donnerstag durchgeführten Corona-Tests bei den rund 330 Mitarbeitern des Salzburger Schlachthofs in Bergheim haben ein erfreuliches Ergebnis gebracht. Wie das Land am Freitag mitteilte, waren alle Testergebnisse negativ. Die Untersuchung war durchgeführt worden, nachdem es zunächst in Deutschland und später in mehreren Schlachthöfen in Oberösterreich zur Covid-19-Fällen gekommen war.