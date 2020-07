Tierrechtler besetzen Tönnies-Schlachthof

Nach Corona-Ausbruch beim deutschen Fleischverarbeiter Tönnies ist der Schlachthof am Samstag von Aktivisten besetzt worden. Rund 30 Mitglieder des Bündnisses "Gemeinsam gegen die Tierindustrie" erklommen das Dach des Schlachthofs am Hauptstandort des Fleischkonzerns in Rheda-Wiedenbrück (NRW) und blockierten die Hauptzufahrtsstraße, erklärte das Bündnis.

Die Polizei in Bielefeld bestätigte einen Einsatz an dem Werk. Alles verlaufe "bisher friedlich", sagte ein Polizeisprecher.