Fitnessstudio-Betreiber will aufsperren: "Kann nicht anders"

Christoph Haider hatte sein neues Fitnessstudio nur ein paar Wochen geöffnet. Dann kam der Lock Down der Corona-Krise, die "Fit Fam" im niederöstereichischen Amstetten musste - wie alle Fitnesscenter - schließen.

Doch der Jungunternehmer will am Montag wieder öffnen, das kündigt er in einem Youtube-Video an. "Ich stehe kurz davor, auf der Straße zu stehen", begründet er. "Mit meiner Familie, mit vier Kindern."