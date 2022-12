Firmenbrand in der Obersteiermark: Räumlichkeiten voll mit Gasflaschen

Mehr als 90 Feuerwehrleute waren in der Nacht auf Montag stundenlang bei einem Garagenbrand in Knittelfeld (Bezirk Murtal) im Einsatz: In den Räumlichkeiten waren Gasflaschen gelagert, die zu explodieren drohten. Das Feuer war gegen 3.45 Uhr von einer 36-Jährigen bemerkt worden. Sie hatte einen lauten Knall vom Firmengelände ihres Vaters gehört und wenig später die massive Rauchentwicklung entdeckt, hieß es seitens der Einsatzkräfte.