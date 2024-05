Nach Schüssen auf Fico: "So ein Attentat kann man nie ganz ausschließen"

Die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst, kurz DSN, sammelt seit Monaten in einschlägigen Foren jede Menge Drohungen und Material, das die übliche Dimension übersteigt. Ob Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) oder Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). Wenn gefährdete Vertreter des offiziellen Österreich auf Schritt und Tritt begleitet werden müssen, kommt Wolfgang Schwaiger ins Spiel.

Wichtigste Regel: Diskretion

Der 49-jährige Steirer leitet seit Jänner 2023 das Personenschutzreferat der Antiterroreinheit. Der Oberstleutnant weiß haargenau, was einen guten Leibwächter ausmacht. "Man taucht sehr stark in das Privatleben der geschützten Person ein. Deshalb sind gewisse Voraussetzungen das Um und Auf", sagt Schwaiger. An oberster Stelle steht Diskretion und Loyalität, wer seinem Gegenüber keine Empathie entgegenbringen kann, sei fehl am Platz.