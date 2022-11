Fiaker dürfen weiter durch Salzburg fahren - auch bei Hitze

Hitzefrei nur freiwillig

Überraschend: Eine Hitzeregelung fehlt in der Neuausschreibung gänzlich. Fiaker könnten sich höchstens freiwillig zu hitzefrei ab 30 oder 35 Grad bekennen, so die Rechtsmeinung. ÖVP-Bürgermeister Harald Preuner spielt den Ball nach Wien: „Tierschutz ist Bundesmaterie.“ Weil sich ein Wiener Fiaker, der in Salzburg Fahrten anbietet, gegen eine Grenze wehre, sei sonst auch mit Schadenersatzforderungen zu rechnen.