FFP2-Masken bei Diskonter um 59 Cent

Ab dem 25. Jänner sind "Filtering Face Piece"-Masken (FFP) der Kategorie 2 in allen öffentlichen Verkehrsmitteln sowie im Handel verpflichtend zu tragen. Der Diskonter Hofer hat in einer Aussendung angekündigt, dass die Masken in den Filialen ab Donnerstag um 59 Cent erworben werden können.

Wie die Supermarktkette mitteilt, ist für Nachlieferungen ab dem 25. Jänner gesorgt. Der günstige Preis hat vor allem mit der Umsatzsteuer-Befreiung zu tun. Diese ist aber erst ab dem 25. Jänner gültig. "Die beschlossene Umsatzsteuer-Befreiung auf FFP2-Masken ist erst ab 25. Jänner wirksam. Hofer will seinen Kundinnen und Kunden aber schon jetzt den besten Preis bieten und gibt ihnen daher bereits im Zeitraum von 21. bis 23 Jänner diesen Kostenvorteil weiter", so das Unternehmen in der Aussendung.

Um möglichst allen Kunden die Möglichkeit zu bieten, Masken zu erwerben, wird der Verkauf pro Kunde auf fünf Stück beschränkt

Einkommensschwache Personen sollen die Masken bekanntlich gratis erhalten. Unterdessen kosten die Masken in anderen Supermarktketten weiterhin mehr. Bei den REWE-Märkten liegt der Preis pro Stück bei 2,99 Euro. Bei Lidl gibt es die FFP2-Maske um 99 Cent.