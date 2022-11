Feuerwehreinsatz: Katze "Minki" musste von Tanne gerettet werden

Nach einer Nacht auf einer Tanne hat die Freiwillige Feuerwehr Stainach im obersteirischen Bezirk Liezen Katze „Minki“ aus rund zwölf Metern Höhe gerettet. Der Stubentiger war am Sonntag auf den Baum geklettert und traute sich nicht mehr herunter. Die Besitzer alarmierten die Feuerwehr, die die Katze am Montag zunächst über eine Leiter retten wollten. Das gelang aber wegen des dichten Baumbewuchses nicht, hieß es in der Aussendung der Feuerwehr.