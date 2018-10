Festung Hohensalzburg nach Unwetter schwer beschädigt

"Der Süden hat in den vergangenen vier Tagen so viel Niederschlag abbekommen wie Wien in einem ganzen Jahr", teilte die ZAMG am Dienstag mit. Und nach einem Zwischenhoch am Mittwoch wird es dort auch am Donnerstag und Freitag neuerlich regnen. "Nicht so stark wie zuletzt, aber angesichts der bereits durchnässten Böden ist jeder Tropfen einer zu viel."

In den vergangenen vier Tagen wurden an manchen Messstellen Spitzenwerte von bis zu 600 mm gemessen. In Wien kommen über ein ganzes Jahr etwa 500 bis 600 mm zusammen. In den vergangenen 72 Stunden kommen alle drei Spitzenreiter bei den Niederschlägen aus Kärnten: Kötschach Mauthen, Kornat, und Dellach im Drautal mit 439,8, 414,8 und 346,5 Liter pro Quadratmeter. 314,9 Liter waren es in Kolm Saigurn in Salzburg.