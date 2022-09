Fernpassstraße: Auf Teilstück in Tirol wird bis November gebaut

Die Bauarbeiten auf einem Teilabschnitt der Fernpassstraße in Tirol im Bereich der Kurve „Wendung“ in der Gemeinde Nassereith (Bezirk Reutte) werden voraussichtlich bis Mitte November dauern, teilte das Land am Donnerstag mit. Unter der Woche inklusive dem kommenden Wochenende wird der Verkehr weiterhin einspurig geführt, an den Wochenenden beginnend mit 23. September wird es eine zweispurige Führung geben.

Ein Riss in einer Stützmauer hatte die Bauarbeiten notwendig gemacht. „Der Riss wurde vor ein paar Tagen im Rahmen einer Routinekontrolle festgestellt. Weil sich dieser Riss plötzlich vergrößert hat, musste aus Sicherheitsgründen sofort eine Einspurigkeit dieses Straßenabschnitts verfügt und die Sanierungsarbeiten umgehend eingeleitet werden“, erklärte Johannes Monz vom Baubezirksamt Imst am Mittwoch.