Fernitz: Cobra-Zugriff nach Bankomatsprengung

In Fernitz im steirischen Bezirk Graz-Umgebung ist in der Nacht auf Mittwoch ein Bankomat gesprengt worden. Mehrere Verdächtige wurden später bei einem Zugriff der Spezialeinheit Cobra festgenommen. Die weitere Amtshandlung wurde vom Landeskriminalamt Niederösterreich übernommen, erklärte Niederösterreichs Polizeisprecher Chefinspektor Johann Baumschlager. Niederösterreich deswegen, weil das hiesige Landeskriminalamt die Verdächtigen zusammen mit der Cobra schon längere Zeit observiert hatte und mit einem baldigen Coup rechnete.

Einvernahmen laufen

Am Tatort in Fernitz liefen am Vormittag die Ermittlungstätigkeiten. Auch die Befragungen der Beschuldigten waren im Gange. Die Bankomat-Sprengung war Baumschlager zufolge gegen 3.00 Uhr verübt worden.

Kurze Zeit später wurden sechs Personen, angeblich rumänischer Herkunft, im Zusammenhang mit der Sprengung festgenommen. Dabei war oberste Vorsicht geboten. In einem Wagen der Verdächtigen wurde ein weiteres Paket eines hochexplosiven Stoffes gefunden. Dabei soll es sich um ein Selbstlaborat handeln, dass schon bei geringer Erschütterung detoniert